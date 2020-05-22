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Espreso.tvОбществоДнепропетровщине позволили ослабить карантин, - ОГА

Днепропетровщине позволили ослабить карантин, - ОГА

Кабмин разрешил начать второй этап ослабления карантина в Днепропетровской области

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета в Telegram.

"Состоялось селекторное совещание областной власти с Кабмином и Министерством здравоохранения при участии Офиса президента. Решение принято - Днепропетровская область соответствует критериям и теперь входит в перечень территорий, которые могут переходить ко второму этапу карантина. Решение ТЭБ и ЧС о смягчении карантинных мер уже готово, в частности в нем говорится о запуске общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о смягчении карантина вступит в силу после опубликования на сайте Министерства здравоохранения.

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