Днепропетровщине позволили ослабить карантин, - ОГА
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета в Telegram.
"Состоялось селекторное совещание областной власти с Кабмином и Министерством здравоохранения при участии Офиса президента. Решение принято - Днепропетровская область соответствует критериям и теперь входит в перечень территорий, которые могут переходить ко второму этапу карантина. Решение ТЭБ и ЧС о смягчении карантинных мер уже готово, в частности в нем говорится о запуске общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о смягчении карантина вступит в силу после опубликования на сайте Министерства здравоохранения.
- Напомним, ранее руководство Днепропетровской областной государственной администрации обратилось в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить начать второй этап ослабления карантина.
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