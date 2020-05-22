Днепропетровщина и Полтавщина просят МЗ ослабить карантин

22 мая, 2020, 19:02

Руководство Днепропетровской и Полтавской областных государственных администраций обратилось в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить начать второй этап ослабления карантина

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской и Полтавской ОГА.

Области не попали в список готовых к ослаблению областей по количеству проведенных тестов на COVID-19.

По данным Минздрава, в Днепропетровской области за последние 7 дней было проведено 7,1 тестов на 100 тысяч населения, в Полтавской области - 7,32. Для соответствия критериям необходимо иметь показатель в 12 и более проведенных тестов.

Председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко отметил, что на количество проведенных тестов в области повлияло небольшое количество контактных лиц, а также проверки на лаборатории со стороны комиссии Центра общественного здоровья.

"Мы уже начали переговоры с Минздравом, чтобы там пересмотрели показатель охвата тестированием. Чтобы быстрее область перешла к следующему этапу ослабления карантина, в частности, возобновлению работы транспорта в обычном режиме. Этого требуют наши жители. К тому же, эпидемическая ситуация в регионе стабильная", - отметил Бондаренко.

В свою очередь в Полтавской области сообщили, что меньше необходимого количество тестирований связано с эпидемиологической ситуацией.

"Уменьшение количества тестов в области объективное. В течение последних нескольких дней фиксируем ноль или один новый случай в сутки. Тестировать людей без оснований мы не имеем права. Эта процедура осуществляется в соответствии с нормативными актами Минздрава, где предусмотрены требования, согласно которым нужно проводить тестирование. Мы их соблюдаем. Свою позицию аргументировали министерству и там согласились, что должны предоставить нам дополнительные разъяснения, каким образом должны действовать, учитывая нашу нынешнюю положительную динамику", - сказал председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

С 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной болезни.

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