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Espreso.tvОбществоСемья главы СБУ продолжает пользоваться запрещенной соцсетью "Одноклассники", - Watchdogs

Семья главы СБУ продолжает пользоваться запрещенной соцсетью "Одноклассники", - Watchdogs

Тесть главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова Евгений Лазаренко ведет свою страницу в официально запрещенной в Украине сети "Одноклассники"

Это выяснили журналисты программы Watchdogs. Расследование на телеканале " Прямой ".

"Наверное" Штирлиц никогда не был так близок к провалу ", ведь в" Однокассниках "Лазаренко-старшего на самом деле есть на что посмотреть и в деталях рассмотреть, как живет семья главного СБУшника страны", - говорится в программе.

Большинство фотографий - большой семьи и имущество, в котором все они дружно живут. Евгений Лазаренко - в прошлом военный, опять же судя по его "Одноклассниках" учился в военном вузе в России, служил под Иркутском и теперь очень скучает по товарищам.

К 9 мая на его фото-аватарке, на которой он кстати с зятем Баканова и нардепом от "Слуги народа" Юрием Корявченко (знаменитый "Юзик" с Квартала 95), развевались поздравления и георгиевские ленты.

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Но самое интересное - это фото семьи Баканова у красивого загородного дома. Здесь сам Баканов, его жена, дети, тесть и теща и сестра жены с мужем. Даже семейные собачки. Этот шикарный особняк с целым парком в почти гектар, двумя искусственными озерами и несколькими домами в закрытом коттеджном городке Рудики в Конча-Заспе мы во всей красе рассмотрели из фотографий тестя Баканова, а впоследствии нашли его и в реальной жизни.

Оказалось, что это .. собственность Александра Беляева, свояка Баканова.

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Семьи Беляевых-Бакановых объединяют не только родственные узы. Родные сестры Светлана (жена Беляева) и Оксана (жена Баканова) - были директорами и бухгалтерами в ряде фирм. Они были переплетены между собой связями и работали в энергобизнесе. Преимущественно делами занимались Беляев и Баканов. Две ООО, оформленные на женщин "Энерготек" и "Экоинвест" в 2011 году фигурировали в уголовном деле СБУ о растрате госимущества.

Кроме Евгения Лазаренко "Одноклассники" любят и его дочери. Жена Баканова - Оксана Лазаренко и ее сестра Светлана Беляева до сих пор не удалили оттуда свои страницы. И хотя свежих фото здесь нет, но активность присутствует.

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