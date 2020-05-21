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Espreso.tvСпортИгрок сельского клуба вылечился от коронавируса

Игрок сельского клуба вылечился от коронавируса


фото: fcminaj.com
Опорный полузащитник "Миная" Игорь Вагин вылечился от коронавируса

Об этом сообщает football.ua .

По информации источника, сегодня 26-летний игрок и спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец сообщили о том, что опорник вылечился от коронавируса и вскоре начнет тренироваться с командой.

В текущем сезоне Игорь Вагин провел 19 матчей. Трансферная стоимость футболиста составляет 50 тыс. Евро.

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