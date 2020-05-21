Игрок сельского клуба вылечился от коронавируса
21 мая, 2020, 20:20
Опорный полузащитник "Миная" Игорь Вагин вылечился от коронавируса
Об этом сообщает football.ua .
По информации источника, сегодня 26-летний игрок и спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец сообщили о том, что опорник вылечился от коронавируса и вскоре начнет тренироваться с командой.
В текущем сезоне Игорь Вагин провел 19 матчей. Трансферная стоимость футболиста составляет 50 тыс. Евро.
- 8 мая стало известно, что один из игроков футбольного клуба "Минай" заразился коронавирусом.
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