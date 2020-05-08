Футболист сельского клуба заразился коронавирусом

8 мая, 2020, 19:43

Один из игроков футбольного клуба "Минай" заразился коронавирусом

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Имя футболиста пока не разглашается. Анонимный игрок сдал тест 7 мая в одном из местных медицинских учреждений, результат оказался положительным.

Игрок уже изолирован и получает медицинскую помощь. В ближайшее время "Минай" проведет проверку всех футболистов и других работников клуба. Результаты тестов объявят в ближайшее время.

В турнирной таблице первой лиги "Минай" идет третьим и отстает от первой ступени на 2 пункта.