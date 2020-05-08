Футболист сельского клуба заразился коронавирусом
8 мая, 2020, 19:43
Один из игроков футбольного клуба "Минай" заразился коронавирусом
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Имя футболиста пока не разглашается. Анонимный игрок сдал тест 7 мая в одном из местных медицинских учреждений, результат оказался положительным.
Игрок уже изолирован и получает медицинскую помощь. В ближайшее время "Минай" проведет проверку всех футболистов и других работников клуба. Результаты тестов объявят в ближайшее время.
В турнирной таблице первой лиги "Минай" идет третьим и отстает от первой ступени на 2 пункта.
- 28 апреля стало известно, что "Черноморец" рискует прекратить существование из-за финансовых проблем.
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