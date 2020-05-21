Стало известно, когда состоится финал Кубка Украины по футболу

21 мая, 2020, 08:26

Украинские футбольные клубы получили новый проект календаря матчей после возобновления сезона, по которому финал Кубка Украины запланирован на 25 июля

Об этом сообщает SportArena.

Раньше полуфиналы Кубка Украины планировали провести 10 июня, теперь - 24 июня. Финал Кубка Украины должен состояться 25 июня в Тернополе.

Чемпион Украины должен быть восстановлен 30 мая матчами 24-го тура. Заключительные матчи премьер-лиги сыграют 19 июля.

Сезон завершится играми плей-офф за участие в Лиге Европы 29 июля и 1 августа.

Сейчас в чемпионате Украины сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" имеет столько же баллов и занимает третье место.

Напомним, 13 марта состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины - "Динамо" сыграет с "Минаем", а "Мариуполь" с "Ворсклой".

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