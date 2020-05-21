Украина будет выходить из карантина еще несколько месяцев, - Аваков
Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
"Украина выходит из ситуации с коронавирусной инфекцией достаточно достойно том, что мы вовремя приняли правильные меры и ввели карантин. Также надо поблагодарить тех, кто держит дисциплину, и медиков. С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными ", - сказал Аваков.
Напомним, 20 мая на заседании правительства было принято решение восстановления с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц, проведение спортивных соревнований и обрядов в церквях.
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