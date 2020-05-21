Соперник требует от Джошуа драться или освободить титул

21 мая, 2020, 10:46

Болгарский боксер Кубрат Пулев призвал чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа провести бой либо освободить титул IBF

Об этом сообщает Boxingscene.

По словам Кубрата Пулева, он не намерен идти на уступки чемпиону мира IBF (Международной боксерской федерации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Энтони Джошуа, который стремится провести объединительный бой с обладателем титула WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсоном Фьюри.

"Я не принимаю вариант с отменой нашего боя. Я уже однажды отошел в сторону, чтобы позволить Джошуа провести реванш с Энди Руисом. Это было против правил IBF, но я пошел на компромисс. Я не могу понять, почему мы откладываем бой вместо того, чтобы назначить дату и место. Джошуа пытается встретиться с другим соперником. Так не должен себя вести настоящий чемпион. Здесь есть только два варианта: либо вы деретесь со мной, либо освобождаете титул", - сказал Пулев.

Поединок Пулева против Джошуа был назначен на 20 июня, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на неопределенный срок.

Напомним, 5 мая Пулев пообещал грубо победить Джошуа.

Менеджер Кубрата Пулева предложил Джошуа провести бой в римском амфитеатре в хорватском городе Пула.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb