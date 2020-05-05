Бывший соперник Кличко пообещал грубо уничтожить Джошуа

5 мая, 2020, 14:41

Следующий соперник Энтони Джошуа болгарин Кубрат Пулев пообещал грубо победить британского чемпиона

Об этом сообщает Boxing247 .

По словам Пулева, он уверен в своей победе над чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации), поскольку он гораздо более меткий и более умный, чем британце. .

"Я гораздо более меткий, чем он, а также гораздо умнее боксер. И я его побью. Грубо. Почему поединок должен состояться в Лондоне? Я думаю, что это очевидно - ведь Джошуа боится. Требование о конкретном месте боя - трусость. Это для тех, кто предпочитает разговаривать, а не действовать ", - сказал Пулев.

Также болгарский супертяжеловес заверил, что не откажется от боя с Джошуа, ради того, чтобы британец встретился с обладателем титула WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсоном Фьюри из Великобритании.

"Он не может встретиться с Фьюри, потому что подписал контракт на бой со мной. Вместе с тем, у Фьюри есть контракт на третий поединок с Деонтеем Уайлдером. Ни я, ни Уайлдер не откажемся от этих боев. Сколько бы ни пытался промоутер Джошуа - Эдди Хирн манипулировать и играть в свои маленькие игры, я выступлю против Джошуа и одолею его ", - заверил Пулев.

39-летний болгарин является обязательным претендентом на титул IBF. Пулев в 2014 году сражался за звание чемпиона мира против Владимира Кличко и проиграл нокаутом в пятом раунде.

Напомним, 22 апреля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что Джошуа избавится титула WBO, если откажется драться с украинским боксером .

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