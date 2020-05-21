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Espreso.tvОбщество"Это супергеройский костюм", - Ермак обнародовал детское фото в вышиванке

"Это супергеройский костюм", - Ермак обнародовал детское фото в вышиванке


фото: 24tv
Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что у него вышиванка была еще с детства

Фотографией руководитель ОПГ Андрей Ермак поделился в Facebook.

"Да, это я! Тогда, еще в советские времена, праздника такого не было, а вышивка у меня была", - написал он.

"Во-первых, это красиво. А во-вторых, только с годами осмысливаешь всю силу традиций. Это не просто вышивка. Это супергеройский костюм. В нем мы, украинцы, можем творить чудеса и менять страну", - заявил председатель Офиса президента.

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