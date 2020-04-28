В Японии предупредили о риске полной отмены Олимпиады-2020

28 апреля, 2020, 11:08

В оргкомитете Олимпиады-2020 заявили, что Игры в Токио могут вообще отменить, если в 2021 году не удастся справиться с пандемией коронавируса

Об этом сообщает Nikkan Sports .

Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 в Токио Ёсиро Мори заявил, что если пандемия коронавируса не позволит провести Игры в 2021 году, они будут отменены.

"Переноса Олимпийских игр на 2022 не будет. В этом случае они будут отменены. В прошлом Олимпиаду отменяли из-за войны. Сейчас мир борется с невидимым врагом. Если мы победим коронавирус и проведем после этого Олимпиаду, такие игры будут намного ценнее, чем предыдущие" - сказал Мори.

Олимпийские игры в Токио должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Напомним, 24 марта Международный олимпийский комитет заявил, что в 2020 году Олимпиада в Токио не произойдет .

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