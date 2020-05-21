Правительство Польши планирует провести выборы президента 28 июня

21 мая, 2020, 15:36

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерениях провести выборы президента страны 28 июня

Об этом сообщает Onet .

"Мы хотим выполнить наши конституционные обязанности и провести эти выборы в соответствии с Конституцией, и сегодня мы планируем сделать это 28 июня. Более поздний срок не подходит, потому что до 6 августа истекает срок полномочий президента, и по срокам, которые затем следуют из закона, это может означать, что объявление выборов или их одобрения выборов Верховным судом затянулось бы за этот срок", - сообщил Моравецкий.

В принятой 10 мая резолюции Государственная избирательная комиссия заявила, что на выборах президента Польши, назначенных на 10 мая этого года, не было возможности голосовать за кандидатов. При этом отмечалось, что спикер Сейма должен в течение 14 дней назначить дату новых выборов.

Напомним, главная оппозиционная сила "Гражданская коалиция" выдвинула кандидатом в президенты мэра Варшавы Рафала Тшасковского после того, как Малгожата Кидава-Блонская снялась с выборов.