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Espreso.tvСпортОлимпийская чемпионка из Украины выздоровела от COVID-19

Олимпийская чемпионка из Украины выздоровела от COVID-19


фото: Getty Images
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что выздоровела после заболевания коронавирусом

Об этом сообщает telegram канал Life Shot.

По словам Навки, которая болела COVID-19, она уже выздоровела и сдала отрицательный тест на коронавирус.

"Все хорошо, выписалась, все нормально - отрицательный тест. Так что все в порядке. Муж идет на поправку, но все еще в больнице", - сказала Навка, которая является женой представителя президента России Владимира Путина - Дмитрия Пескова.

45-летняя Татьяна Навка родилась в Днепре, однако в 15-летнем возрасте переехала тренироваться в США и на международной арене представляла Беларусь и Россию. В 2006 году вместе с Романом Костомаровым она стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду.

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