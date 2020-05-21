Олимпийская чемпионка из Украины выздоровела от COVID-19

21 мая, 2020, 14:57

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что выздоровела после заболевания коронавирусом

Об этом сообщает telegram канал Life Shot.

По словам Навки, которая болела COVID-19, она уже выздоровела и сдала отрицательный тест на коронавирус.

"Все хорошо, выписалась, все нормально - отрицательный тест. Так что все в порядке. Муж идет на поправку, но все еще в больнице", - сказала Навка, которая является женой представителя президента России Владимира Путина - Дмитрия Пескова.

45-летняя Татьяна Навка родилась в Днепре, однако в 15-летнем возрасте переехала тренироваться в США и на международной арене представляла Беларусь и Россию. В 2006 году вместе с Романом Костомаровым она стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду.

12 мая стало известно, что Татьяна Навка заразилась коронавирусом.

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