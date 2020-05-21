На Донбассе боевики обстреляли военный грузовик: один погибший, пятеро раненых

21 мая, 2020, 13:37

21 мая на Луганщине в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня, 21 мая, на Луганщине, в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо - боевые травмы", - говорится в сообщении.

Раненых военных уже доставили в больницу и оказывают помощь.

Напомним, 20 мая на Луганщине возле села Трехизбенка Новоайдарского района от Оскол снаряда погиб командир батальона полиции "Луганск-1" Сергей Губанов, еще трое бойцов получили тяжелые ранения

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