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Espreso.tvСпортЛидер "Ювентуса" стремится перейти в "Барселону" ради Месси

Лидер "Ювентуса" стремится перейти в "Барселону" ради Месси


фото: Getty Images
Хавбек туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич намерен перейти в испанскую "Барселону", чтобы играть в одной команде с Лионелем Месси

Об этом сообщает Mundo Deportivo

По информации источника, 30-летний хавбек считает, что стиль игры каталонцев идеально ему подходит. А также он мечтает поиграть вместе с прославленным аргентинцем Лионелем Месси.

Босниец уже отклонил более выгодные в финансовом плане предложения от французского ПСЖ и английских "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Контракт Пьянича с "Ювентусом" рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне 30-летний хавбек провел 32 матча, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

 

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