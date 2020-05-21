Лидер "Ювентуса" стремится перейти в "Барселону" ради Месси
21 мая, 2020, 15:45
Хавбек туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич намерен перейти в испанскую "Барселону", чтобы играть в одной команде с Лионелем Месси
Об этом сообщает Mundo Deportivo
По информации источника, 30-летний хавбек считает, что стиль игры каталонцев идеально ему подходит. А также он мечтает поиграть вместе с прославленным аргентинцем Лионелем Месси.
Босниец уже отклонил более выгодные в финансовом плане предложения от французского ПСЖ и английских "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Контракт Пьянича с "Ювентусом" рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне 30-летний хавбек провел 32 матча, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.
- 8 мая сообщалось, что Миралем Пьянич может продолжить карьеру в чемпионате Испании .
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