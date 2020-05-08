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Espreso.tvСпортЗвездный полузащитник "Ювентуса" согласился перейти в "Барселону"

Звездный полузащитник "Ювентуса" согласился перейти в "Барселону"


фото: Getty Images
Полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич может продолжить карьеру в чемпионате Испании

Об этом сообщает Marca .

По информации источника, "Ювентус" получил от Пьянича согласие на трансфер в "Барселону". Сейчас клубы ведут переговоры, сумма трансфера может составить 60 млн евро.

Контракт Пьянича с "Ювентусом" рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне 30-летний хавбек провел 32 матча, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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