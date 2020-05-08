Звездный полузащитник "Ювентуса" согласился перейти в "Барселону"
8 мая, 2020, 18:18
Полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич может продолжить карьеру в чемпионате Испании
Об этом сообщает Marca .
По информации источника, "Ювентус" получил от Пьянича согласие на трансфер в "Барселону". Сейчас клубы ведут переговоры, сумма трансфера может составить 60 млн евро.
Контракт Пьянича с "Ювентусом" рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне 30-летний хавбек провел 32 матча, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.
- 24 апреля стало известно, что "Барселона" серьезно заинтересована в услугах форварда немецкого "Лейпцига" Тимо Вернера и готова перехватить его у английского "Ливерпуля".
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