Звездный полузащитник "Ювентуса" согласился перейти в "Барселону"

8 мая, 2020, 18:18

Полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич может продолжить карьеру в чемпионате Испании

Об этом сообщает Marca .

По информации источника, "Ювентус" получил от Пьянича согласие на трансфер в "Барселону". Сейчас клубы ведут переговоры, сумма трансфера может составить 60 млн евро.

Контракт Пьянича с "Ювентусом" рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне 30-летний хавбек провел 32 матча, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.