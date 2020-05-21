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Espreso.tvОбществоЛукашенко утверждает, что эпидситуация в Беларуси улучшается

Лукашенко утверждает, что эпидситуация в Беларуси улучшается


фото: reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом в стране постепенно улучшается

По словам главы государства, расслабляться пока нельзя, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обстановка постепенно улучшается, сообщает БЕЛТА .

"Мы не видим роста в Минске сейчас. Это счастье. Даже уже в минус ушли. Это хорошо. Тоже надо освобождать больницы, которые мы заранее готовили на всякий случай, чтобы у нас были кровати в запасе", - утверждает Лукашенко.

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15 мая Минздрав Беларуси заявил, что страна вышла на плато заболеваемости COVID-19.

Беларусь последовательно отказывается вводить жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. По данным ВОЗ, темпы распространения коронавируса в Беларуси одни из самых быстрых в Европе - ежедневный прирост составляет около 1 тыс. случаев.

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