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Espreso.tvОбществоВ Беларуси уже подтверждено более 30 тыс. случаев коронавируса

В Беларуси уже подтверждено более 30 тыс. случаев коронавируса


фото: reuters
В Беларуси уже зарегистрированы 30 572 случая заболевания коронавируса (COVID-19)

Об этом сообщает TUT.by .

"По данным Министерства здравоохранения, на 18 мая (в Беларуси, - ред.) зарегистрировано 30 572 человека с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.

Количество новых случаев за последние сутки составляет 922.

Сообщается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умер 171 пациент. При этом выздоровели и выписаны 10 130 пациентов.

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