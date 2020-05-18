В Беларуси уже подтверждено более 30 тыс. случаев коронавируса
18 мая, 2020, 15:19
В Беларуси уже зарегистрированы 30 572 случая заболевания коронавируса (COVID-19)
Об этом сообщает TUT.by .
"По данным Министерства здравоохранения, на 18 мая (в Беларуси, - ред.) зарегистрировано 30 572 человека с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.
Количество новых случаев за последние сутки составляет 922.
Сообщается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умер 171 пациент. При этом выздоровели и выписаны 10 130 пациентов.
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