Хомчак приказал заменить Воронченко в должности командующего ВМСУ, - СМИ

21 мая, 2020, 21:19

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак проводит перестановки в командовании Военно-морских сил

Об этом "Бабелю" сообщил высокопоставленный источник в ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сменит командующего Военно-морских сил Игоря Воронченко. Его хотят перевести в Минобороны, а на место Воронченко поставят его заместителя по боевой подготовке - контр-адмирала Алексея Неижпапу. Новым заместителем командующего станет начальник 198-го учебного центра ВМС капитан 1 ранга Шаген Шайволодян.

Хомчак подписал приказ о назначении Неижпапы командующим ВМС. Теперь его должен подписать президент Владимир Зеленский .

Контр-адмиралу Алексею Неижпапе 44 года. В 1997 году он закончил Севастопольский военно-морской институт (сейчас - Академия ВМС им. Нахимова), служил заместителем командира военно-морской базы "Юг" и возглавлял 1-ю бригаду надводных кораблей - корабли этой бригады часто принимали участие в международных учениях, а ее командиры занимали высокие должности в ВМС, Генеральном штабе и Министерстве обороны.