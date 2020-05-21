 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоХомчак приказал заменить Воронченко в должности командующего ВМСУ, - СМИ

Хомчак приказал заменить Воронченко в должности командующего ВМСУ, - СМИ

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак проводит перестановки в командовании Военно-морских сил

Об этом "Бабелю" сообщил высокопоставленный источник в ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сменит командующего Военно-морских сил Игоря Воронченко. Его хотят перевести в Минобороны, а на место Воронченко поставят его заместителя по боевой подготовке - контр-адмирала Алексея Неижпапу. Новым заместителем командующего станет начальник 198-го учебного центра ВМС капитан 1 ранга Шаген Шайволодян.

Хомчак подписал приказ о назначении Неижпапы командующим ВМС. Теперь его должен подписать президент Владимир Зеленский .

Контр-адмиралу Алексею Неижпапе 44 года. В 1997 году он закончил Севастопольский военно-морской институт (сейчас - Академия ВМС им. Нахимова), служил заместителем командира военно-морской базы "Юг" и возглавлял 1-ю бригаду надводных кораблей - корабли этой бригады часто принимали участие в международных учениях, а ее командиры занимали высокие должности в ВМС, Генеральном штабе и Министерстве обороны.

Основная военно-морская база ВМС Украины, расположенная в Одес и возглавлял 1-ю бригаду надводных кораблей - корабли этой бригады часто принимали участие в международных учениях, а ее командиры занимали высокие должности в ВМС, Генеральном штабе и Министерстве обороны.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать