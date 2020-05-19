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Espreso.tvОбществоАвиасообщение между Украиной и Грузией готовы возобновить с 1 июля, - Криклий

Авиасообщение между Украиной и Грузией готовы возобновить с 1 июля, - Криклий


фото: reuters
Украинские авиакомпании обратились к Грузии, которая планирует открыть свои границы с 1 июля 2020 года, с заявлением о том, что готовы возобновить свои полеты

Об этом в своем Telegram-канале заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, добавив, что недавно провел видеоразговор с министром экономики и устойчивого развития Грузии Наталлом Турнаво.

"Мы готовы быстро и синхронно действовать в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки", - отметил он.

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