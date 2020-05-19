Авиасообщение между Украиной и Грузией готовы возобновить с 1 июля, - Криклий

19 мая, 2020, 17:02

Украинские авиакомпании обратились к Грузии, которая планирует открыть свои границы с 1 июля 2020 года, с заявлением о том, что готовы возобновить свои полеты

Об этом в своем Telegram-канале заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, добавив, что недавно провел видеоразговор с министром экономики и устойчивого развития Грузии Наталлом Турнаво.

"Мы готовы быстро и синхронно действовать в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки", - отметил он.