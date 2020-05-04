Воспитанник "Реала" хочет остаться в киевском "Динамо"
4 мая, 2020, 18:40
Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль решил остаться и бороться за место в стартовом составе столичного клуба
Об этом сообщает Футбол 24.
По информации источника, у нападающего нет и не было предложений от других клубов. Семью испанца устраивает Киев в плане быта, а сам он в дальнейшем стремится выступать за "Динамо" и бороться за место в основе.
28-летний Фран Соль выступает за киевское "Динамо" с января 2019 года. Он провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
- Напомним, 16 апреля стало известно, что форвард черниговской "Десны" Александр Филиппов может стать футболистом киевского "Динамо".
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