Воспитанник "Реала" хочет остаться в киевском "Динамо"

4 мая, 2020, 18:40

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль решил остаться и бороться за место в стартовом составе столичного клуба

Об этом сообщает Футбол 24.

По информации источника, у нападающего нет и не было предложений от других клубов. Семью испанца устраивает Киев в плане быта, а сам он в дальнейшем стремится выступать за "Динамо" и бороться за место в основе.

28-летний Фран Соль выступает за киевское "Динамо" с января 2019 года. Он провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Напомним, 16 апреля стало известно, что форвард черниговской "Десны" Александр Филиппов может стать футболистом киевского "Динамо".