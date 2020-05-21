Еврокомиссия готовит "зеленый" план спасения автоиндустрии

21 мая, 2020, 14:38

Еврокомиссия готовит "зеленый" план для поддержки автомобильной отрасли в связи с кризисом, который образовался из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает DW.

Как сообщается, Еврокомиссия планирует выделить 100 млрд евро на поддержку автомобильной отрасли. Однако помощь больше нацелена на компании, которые производят более экологичные транспортные средства. Этот подход объясняют тем, что авто отвечают за около 75% выбросов углекислого газа от транспорта в окружающую среду.

Как отмечается, от 40 млрд до 60 млрд из выделенной суммы предлагают инвестировать в "чистые машины" такие, как электроавтомобили или в автомобили с новейшими технологиями, которые не требуют использования традиционного топлива.

Кроме того, в документе предлагается выделить 40 млрд евро и на европейские железные дороги, которые являются более экологичными, чем автотранспорт.

Указанные в документе принципы совпадают с недавним заявлением канцлера Германии Ангелы Меркель, которая отметила, что планы спасения экономики должны учитывать необходимость противодействовать изменению климата, а также с заявлением президента ЕК Урсулы фон дер Ляен во время анонсирования "плана Маршалла" для спасения экономики блока.