Из-за пандемии ЕС нужен новый "план Маршалла", - президент Еврокомиссии
Об этом она написала в гостевом комментарии в газете Welt am Sonntag, сообщает DW .
По мнению фон дер Ляйен, бюджета ЕС нужны масштабные инвестиции.
"Нам нужен "план Маршалла" для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", - заявила фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии уверен, что Европа вскоре снова будет "твердо стоять на ногах", а нынешний кризис создаст ощущение единства среди европейских наций.
Европа сейчас является эпицентром пандемии коронавируса и больше всего пострадала от него. В европейских странах подтверждены более 627 тыс. случаев заражения COVID-19, умерло более 46 тыс. человек.
План Маршалла, который предусматривал помощь со стороны США в размере миллиардов долларов, был принят в 1948 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную после Второй мировой войны.
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