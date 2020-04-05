Из-за пандемии ЕС нужен новый "план Маршалла", - президент Еврокомиссии

5 апреля, 2020, 17:43

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за пандемии коронавируса ЕС понадобится новый "план Маршалла"

Об этом она написала в гостевом комментарии в газете Welt am Sonntag, сообщает DW .

По мнению фон дер Ляйен, бюджета ЕС нужны масштабные инвестиции.

"Нам нужен "план Маршалла" для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", - заявила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии уверен, что Европа вскоре снова будет "твердо стоять на ногах", а нынешний кризис создаст ощущение единства среди европейских наций.

Европа сейчас является эпицентром пандемии коронавируса и больше всего пострадала от него. В европейских странах подтверждены более 627 тыс. случаев заражения COVID-19, умерло более 46 тыс. человек.

План Маршалла, который предусматривал помощь со стороны США в размере миллиардов долларов, был принят в 1948 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную после Второй мировой войны.

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