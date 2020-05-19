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Espreso.tvОбществоБразилия опередила Великобританию по количеству заражений коронавирусом

Бразилия опередила Великобританию по количеству заражений коронавирусом


фото: reuters
Бразилия уже опередила Великобританию по количеству зараженных коронавирусом людей

Об этом говорит статистика Worldometers.

Так, по данным статистической страницы о распространении COVID-19 за последние сутки, 18 мая, в Бразилии зафиксировали 14 288 новых случаев заражения. Общее количество заболевших достигло 255 368 человек, из которых 16 853 оказались смертельными.

Первый случай COVID-19 в Бразилии подтвердили 26 февраля.

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В Великобритании за последние сутки коронавирусом заболели 2711 человек. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 246 406 случаев заболевания, из которых 34 796 человек умерли.

По состоянию на утро вторника, 19 мая, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 4806 299. При этом число умерших от коронавируса - 320 181. А количество пациентов, которые уже выздоровели, - 1908065.

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