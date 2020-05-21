Аналитические модели прогнозируют проигрыш Трампа на президентских выборах
Об этом свидетельствует прогноз аналитиков Oxford Economics, передает The Independent .
Сообщается, что аналитики Oxford Economics считают, что Трамп испытывает историческое поражение на выборах из-за неблагоприятной экономической ситуации в стране. В частности, обе модели, по которым они прогнозируют итоги выборов, показывают победу кандидата от Демократической партии.
Согласно первой модели, до выборов безработица в США превысит 13%, а доходы населения снизятся на 6% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, экономика США будет находиться в худшем со времен Великой депрессии XX века состоянии.
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Вторая модель предполагает, что семь штатов, где раньше вели активную борьбу Республиканская и Демократическая партии, перейдут на сторону демократов. Аналитики отмечают, что Айова, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Огайо, Миссури и Северная Каролина особенно пострадают от экономического спада и безработицы.
Уточняется, что первая модель помогла предсказать итоги многих выборов в США с 1948 года. В частности, исключение составили лишь выборы 1968 и 1976 годов.
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