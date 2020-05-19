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Espreso.tvСпортТренер "Ливерпуля" Клопп разозлился из-за предложения отменить результаты сезона

Тренер "Ливерпуля" Клопп разозлился из-за предложения отменить результаты сезона


фото: Getty Images
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил категорически против досрочного завершения чемпионата Англии по футболу

Об этом сообщает Goal .

По словам Клоппа он не поддерживает вариант, при котором нынешний розыгрыш английской премьер-лиги будет досрочно завершен, а результаты чемпионата будут отменены.

"Некоторые люди предлагают отменить эту кампанию. Но мы уже прошли 76 процентов пути, а теперь вы просто хотите все стереть. Считаю, что это несправедливо. "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу за домашними и выездными матчам. Мы должны стать чемпионами", - сказал Клопп.

Сейчас "Ливерпуль" имеет 82 очка и опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 пунктов.

Ожидается, что сезон в Англии могут восстановить в середине июня.

  • 29 апреля стало известно, что английским клубам сообщили, что футбольный сезон в премьер-лиге возобновится 13 июня .

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