Зеленский заявил, что языковые квоты в эфирах пересмотрят
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .
Зеленский ответил на вопрос "Что с правами русскоязычных украинцев?».
"Я сейчас не говорю о нацменьшинстве россиян, я сейчас говорю о нацменьшинство украинцев", - подчеркнул журналист.
Президент перешел на русский язык:
"Я абсолютно убежден, что вы эфир можете вести на любом языке".
Президент отметил, что квоты вводил не он, и заявил, что с ними нужно навести порядок.
"Я уверен, что с квотами надо навести порядок, привлечь все телеканалы, другие средства массовой информации. Не мы вводили вопрос квот. Давайте сядем и проговорим вопрос квот. Не мы вводили квоты, квотирование было до нас".
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