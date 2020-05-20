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Espreso.tvОбществоЗеленский заявил, что языковые квоты в эфирах пересмотрят

Зеленский заявил, что языковые квоты в эфирах пересмотрят


фото: reuters
Владимир Зеленский отметил, что хочет собрать всех представителей СМИ для пересмотра языковых квот

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

Зеленский ответил на вопрос "Что с правами русскоязычных украинцев?».

"Я сейчас не говорю о нацменьшинстве россиян, я сейчас говорю о нацменьшинство украинцев", - подчеркнул журналист.

Президент перешел на русский язык:

"Я абсолютно убежден, что вы эфир можете вести на любом языке".

Президент отметил, что квоты вводил не он, и заявил, что с ними нужно навести порядок.

"Я уверен, что с квотами надо навести порядок, привлечь все телеканалы, другие средства массовой информации. Не мы вводили вопрос квот. Давайте сядем и проговорим вопрос квот. Не мы вводили квоты, квотирование было до нас".

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