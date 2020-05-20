В Израиле вспыхнули лесные пожары

20 мая, 2020, 17:17

В Израиле в результате высокой температуры и низкого уровня влажности воздуха вспыхнули лесные пожары

Об этом сообщает The Times of Israel.

Как сообщил эксперт из метеорологической службы Нахум Малик, в некоторых районах влажность составляет не более 10%, что является причиной возникновения большинства пожаров. Такая погодная ситуация в стране, вероятно, продлится до пятницы.

Власти Израиля советуют эвакуироваться жителям северных районов страны, поскольку огонь подходит вплотную к жилым домам. В окрестностях Иерусалима по этой причине накануне уже проведена эвакуация жителей поселения Гева-Биньямин.

Как отмечается, правительство отменило правило на ношение защитной маски-за жары. Кроме того, накануне аномальная жара привела к максимальному уровню потребления электроэнергии, это вызвало сбои в подаче электричества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше загорелся Бебжанский национальный парк, который является крупнейшим в стране. В Министерстве охраны окружающей среды заявили, что пожар, скорее всего, вызвали фермеры, которые незаконно сжигали траву. Огонь охватил около 6 тыс. гектаров болотистых лугов и лесов.