В Польше вспыхнули масштабные пожары в крупнейшем национальном парке

23 апреля, 2020, 13:52

На севере Польши сотни человек борются с пожарами, которые охватили около 6 тысяч гектаров Бебжанского национального парка,самого крупного в стране

Об этом сообщает RMF 24.

Как сообщается, в Министерстве охраны окружающей среды заявили, что пожар, скорее всего, спровоцировали фермеры, которые незаконно сжигали траву. Сейчас он охватил около 6 тыс. гектаров болотных лугов и лесов. К тушению привлечены пожарные команды из других регионов Польши, пожарные самолеты Государственной лесной службы, полицейские вертолеты, беспилотники и солдаты Сил территориальной обороны.

Для тушения огня спасатели пересекут реку на пароме из Вроцлава.

Как отмечается, борьба с огнем продолжается с воскресенья, но пожар в некоторых местах удалось взять под контроль. Однако сколько еще времени может продолжаться тушение, пока неизвестно. Ситуацию осложняет то, что Польша сейчас переживает самые худшие засухи за десятилетие.

Добавим, что Национальный парк Бебжанский - это крупнейший польский национальный парк, который занимает площадь примерно 59 тыс. гектаров. Он оберегает ценные болотные участки и является убежищем для многих редких видов, особенно водно-болотных птиц и лосей. Именно для животных пламя представляет огромную угрозу.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжаются действия по тушению пожаров на территории четырех лесничеств, основные усилия направлены на локализацию трех очагов возгорания.