В Италии решили, когда завершат футбольный сезон

20 мая, 2020, 20:19

Федерация футбола Италии планирует завершить национальный чемпионат до 20 августа

Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в twitter.

Последние туры Серии А будут проходить параллельно с матчами еврокубков. А розыгрыш национального Кубка будет завершен на следующей неделе после окончания чемпионата Италии.

Дата возобновления чемпионата пока не известна, решение будет принято 28 мая.

Сезон в Италии был остановлен 10 марта. На момент окончания Серии А в турнирной таблице лидирует туринский "Ювентус", у которого 63 балла, у римского "Лацио", который занимает второе место, 62 очка в активе.