В Италии решили, когда завершат футбольный сезон
20 мая, 2020, 20:19
Федерация футбола Италии планирует завершить национальный чемпионат до 20 августа
Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в twitter.
Последние туры Серии А будут проходить параллельно с матчами еврокубков. А розыгрыш национального Кубка будет завершен на следующей неделе после окончания чемпионата Италии.
Дата возобновления чемпионата пока не известна, решение будет принято 28 мая.
Сезон в Италии был остановлен 10 марта. На момент окончания Серии А в турнирной таблице лидирует туринский "Ювентус", у которого 63 балла, у римского "Лацио", который занимает второе место, 62 очка в активе.
Dunque campionato che si giocherà in parallelo con la Champions- Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 20, 2020
- 30 апреля президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что убытки от отмены сезона могут достичь 800 млн евро .
- 13 мая стало известно, что 13 июня состоятся первые матчи чемпионата Италии по футболу после карантина.
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