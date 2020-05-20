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Espreso.tvСпортВ Италии решили, когда завершат футбольный сезон

В Италии решили, когда завершат футбольный сезон


фото: Getty Images
Федерация футбола Италии планирует завершить национальный чемпионат до 20 августа

Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в twitter.

Последние туры Серии А будут проходить параллельно с матчами еврокубков. А розыгрыш национального Кубка будет завершен на следующей неделе после окончания чемпионата Италии.

Дата возобновления чемпионата пока не известна, решение будет принято 28 мая.

Сезон в Италии был остановлен 10 марта. На момент окончания Серии А в турнирной таблице лидирует туринский "Ювентус", у которого 63 балла, у римского "Лацио", который занимает второе место, 62 очка в активе.

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