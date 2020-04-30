В Италии предупредили о катастрофических последствиях отмены футбольного сезона

30 апреля, 2020, 14:29

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что убытки от отмены сезона могут достичь 800 млн евро

Об этом сообщает Football Italia .

По его словам, в случае досрочного завершения сезона, итальянский футбол потеряет 700-800 млн евро.

"При досрочном завершении сезона наша система потеряет 700-800 млн евро. Если будем играть при пустых трибунах, потери составят 300 млн евро. Если же восстановим сезон со зрителями, что маловероятно, то недосчитаемся около 100-150 млн евро. Мы крепко связаны контрактными обязательствами с международными партнерами, а также с УЕФА и ФИФА ", - сказал Гравина.

Он заверил, что пока занимает должность президента федерации, не согласится на окончательную остановку сезона.

"Пока я нахожусь на посту президента, никогда не подпишусь под досрочным завершением сезона, поскольку это будет означать смерть итальянского футбола. Я защищаю общие интересы, поэтому повторяю: я отказываюсь от окончательного прекращения сезона, если только не будет объективных угроз здоровью всех причастных к футболу. Но в этом случае я должен получить четкие указания, которые меня остановят ", - пояснил Гравина.

Напомним, 29 апреля бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, возглавляющий итальянскую "Рому", выразил возмущение , что футболистам запрещено тренироваться на клубной базе.

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