В УЕФА рассказали, когда вернут болельщиков на трибуны

20 мая, 2020, 15:45

Президент УЕФА Александр Чеферин уверен, что вскоре футбол вернется в обычный режим

Об этом сообщает The Guardian .

Чеферин считает, что коронавирус не вечен.

"Я не думаю, что этот вирус будет длиться вечно. Я думаю, что это изменится раньше, чем многие думают. Это серьезная ситуация, но сейчас она снижается, и мы более осторожны. Мы знаем больше о вирусе, и в целом я оптимистично человек. Мне нравится этот апокалиптический взгляд, что мы должны ждать второй и третьей волн или даже пятой. Мы готовы и будем следовать рекомендациям власти, но лично я абсолютно уверен, что старый добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро ", - сказал президент УЕФА.