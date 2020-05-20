 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Бразилии за минувшие сутки от коронавируса умерли более тысячи человек

В Бразилии за минувшие сутки от коронавируса умерли более тысячи человек

В Бразилии за минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 179 человек

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Этот показатель является рекордным, до этого наибольшее число смертных случаев было зафиксировано 12 мая - 881.

По состоянию на вечер вторника в Бразилии обнаружено 271 тыс. 628 инфицированных, общее количество смертей составило 17 тыс. 983.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступает против введения в стране карантинных мероприятий, что является предметом его серьезных конфликтов с губернаторами ряда штатов, которые установили режим социальной изоляции на своих территориях.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 мая, 2020 среда

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

20 мая, 2020 среда

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать