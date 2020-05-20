В Бразилии за минувшие сутки от коронавируса умерли более тысячи человек

20 мая, 2020, 08:35

В Бразилии за минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 179 человек

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Этот показатель является рекордным, до этого наибольшее число смертных случаев было зафиксировано 12 мая - 881.

По состоянию на вечер вторника в Бразилии обнаружено 271 тыс. 628 инфицированных, общее количество смертей составило 17 тыс. 983.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступает против введения в стране карантинных мероприятий, что является предметом его серьезных конфликтов с губернаторами ряда штатов, которые установили режим социальной изоляции на своих территориях.

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