В Хорватии назначили парламентские выборы
Об этом сообщает Croatia Week .
Согласно решению президента, парламентские выборы в Хорватии пройдут 5 июля, а в дипломатических и консульских учреждениях за рубежом - 4 и 5 июля.
После того, как решение президента вступит в силу, у партий и кандидатов будет 14 дней для подачи документов в Государственную избирательную комиссию.
Отмечается, что парламент Хорватии состоит из 151 депутата, из которых 140 представляют 10 округов, еще 3 будут выбраны эмигрантами, а восемь - национальными меньшинствами.
Напомним, ранее сообщалось, что 18 мая парламент Хорватии был распущен для проведения новых парламентских выборов. За роспуск хорватского парламента проголосовали 105 депутатов. После роспуска законодательного органа, президент страны должен был назначить дату проведения выборов.
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