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Espreso.tvОбществоПарламент Хорватии объявил о самороспуске

Парламент Хорватии объявил о самороспуске


фото: croatiaweek
Депутаты парламента Хорватии большинством голосов проголосовали за самороспуск этого созыва

На последнем заседании депутаты проголосовали большинством голосов за его роспуск, сообщает Croatian Week .

За роспуск законодательного органа проголосовали 105 депутатов, четверо - воздержались, и восемь законодателей проголосовали против.

"Я хотел бы поблагодарить всех за сотрудничество и считаю, что вы все работали на пользу граждан Хорватии. Я считаю, что все мы работали в интересах граждан и нас будут помнить за принятые решения, а также за то, как мы работали во время этих особых обстоятельств, потому что мы были одним из немногих европейских парламентариев, которые продолжали работать", - сказал спикер парламента Гордан Яндрокович.

Предложение о роспуске парламента выдвинула правящая коалиция. Премьер-министр Хорватии и лидер Хорватского демократического союза (HDZ) Андрей Пленкович ранее заявлял, что партия сможет снова получить поддержку избирателей и рассчитывает сформировать коалицию с нынешними партнерами.

Теперь президент Хорватии Зоран Миланович должен утвердить дату парламентских выборов.

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