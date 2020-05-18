Парламент Хорватии объявил о самороспуске
На последнем заседании депутаты проголосовали большинством голосов за его роспуск, сообщает Croatian Week .
За роспуск законодательного органа проголосовали 105 депутатов, четверо - воздержались, и восемь законодателей проголосовали против.
"Я хотел бы поблагодарить всех за сотрудничество и считаю, что вы все работали на пользу граждан Хорватии. Я считаю, что все мы работали в интересах граждан и нас будут помнить за принятые решения, а также за то, как мы работали во время этих особых обстоятельств, потому что мы были одним из немногих европейских парламентариев, которые продолжали работать", - сказал спикер парламента Гордан Яндрокович.
Предложение о роспуске парламента выдвинула правящая коалиция. Премьер-министр Хорватии и лидер Хорватского демократического союза (HDZ) Андрей Пленкович ранее заявлял, что партия сможет снова получить поддержку избирателей и рассчитывает сформировать коалицию с нынешними партнерами.
Теперь президент Хорватии Зоран Миланович должен утвердить дату парламентских выборов.
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