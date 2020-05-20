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Espreso.tvСпортВ Австралии умер известный 71-летний боксер

В Австралии умер известный 71-летний боксер


фото: sportingnews.com
20 мая скончался известный австралийский боксер Гектор Томпсон

Об этом сообщает Sporting News.

Причины смерти не сообщаются. 71-летний боксер провел на профессиональном ринге 87 боев, в 73 победил.

Гектор Томпсон соревновался в четырех весовых категориях. Он был чемпионом Австралии и Британского Содружества в суперлегком весе (до 50,8 кг), чемпионом Австралии в легком весе (до 61,2 кг) и чемпионом штата Новый Южный Уэльс в легком весе.

В 2005 году австралиец был включен в Национальный зал славы бокса.

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