В Австралии умер известный 71-летний боксер
20 мая, 2020, 19:49
20 мая скончался известный австралийский боксер Гектор Томпсон
Об этом сообщает Sporting News.
Причины смерти не сообщаются. 71-летний боксер провел на профессиональном ринге 87 боев, в 73 победил.
Гектор Томпсон соревновался в четырех весовых категориях. Он был чемпионом Австралии и Британского Содружества в суперлегком весе (до 50,8 кг), чемпионом Австралии в легком весе (до 61,2 кг) и чемпионом штата Новый Южный Уэльс в легком весе.
В 2005 году австралиец был включен в Национальный зал славы бокса.
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