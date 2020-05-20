Трамп объяснил "лидерство" США по количеству случаев COVID-19

20 мая, 2020, 10:40

Президент США Дональд Трамп считает, что наибольшее в мире количество подтвержденных случаев COVID-19 в Соединенных Штатах свидетельствует о том, что в стране самая лучшая система тестирования

Об этом он заявил журналистам после первого с момента начала эпидемии в США заседания Кабинета министров, сообщает BBC .

"Между прочим, когда вы говорите, что мы лидируем по количеству случаев (коронавируса, - ред.), это означает, что у нас больше проверок, чем у кого-либо. Поэтому я не считаю большое количество случаев чем-то плохим, я считаю, что в определенном смысле это хорошо, потому что это означает, что наше тестирование гораздо лучше", - сказал он.

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По состоянию на утро 20 мая в США зарегистрировано 1 570 583 случая коронавируса, из них 93 533 летальных, 361 180 человек выздоровели.

В мире по состоянию на утро среды коронавирусом инфицировано 4 988 831 человек, из них 1 959 137 человек выздоровели и 324 958 погибли.