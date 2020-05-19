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Espreso.tvОбществоТрамп выдвинул ВОЗ ультиматум: пригрозил выходом из организации

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум: пригрозил выходом из организации

Президент США Дональд Трамп потребовал от Всемирной организации здравоохранения внести изменения в свою работу и доказать независимость от Китая в течение 30 дней

У себя в Twitter Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу в котором предупредил, что если организация этого не сделает, США окончательно прекратит финансирование и пересмотрит свое членство в организации.

"Я не могу позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая в своем нынешнем состоянии так явно не служит интересам Америки", - говорится в письме президента США.

Трамп также выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупредительные признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию в отношении Китая.

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"Очевидно, что ваши ошибки и ошибки вашей организации обошлись миру чрезвычайно дорого", - отметил он.

По его словам, единственным путем для ВОЗ, чтобы восстановить доверие, является демонстрация "своей независимости от Китая".

"Моя администрация уже начала обсуждение с вами вопросы реформирования ВОЗ. Но действовать нужно быстро", - написал Трамп.

 

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