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Espreso.tvОбществоНарушение ПДД: с первого мая вернут "письма счастья"

Нарушение ПДД: с первого мая вернут "письма счастья"

С 1 мая Патрульная полиция Украина начнет накладывать, а почта рассылать письмами и в онлайн-форме административные штрафы за нарушение ПДД

Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook.

"С 1 мая этого года Патрульная полиция Украина начнет накладывать, а почта рассылать письмами и онлайн-форме через электронный кабинет водителя на Главный сервисный центр МВД административные штрафы за нарушение ПДД", - написал Шевченко.

Он добавил, что 12 марта открыли аналитический центр безопасности дорожного движения, который собирает сведения и формирует, хотя пока не рассылает админпостановлений с 20 камер в Киеве.

"Сейчас будем фиксировать только одно нарушение - превышение разрешенной скорости 50 км в час в населенных пунктах. Цифры впечатляют - до 140 000 нарушений только в столице. До 1 мая будет еще плюс 30 камер на дорогах Киевской области. Водители, сбрасывайте скорость, потому что она - убивает. Пока же - привыкайте и чаще тормозите ", - подчеркнул он.

 
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