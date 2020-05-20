Сборная Украины может впервые провести матч в Полтаве
20 мая, 2020, 14:14
Исполком УАФ рассматривать возможность проведения матча сборной Украины в Полтаве
Об этом сообщает Sport Arena.
По информации источника, матч состоится в период с 2020-го по 2022-й год, в Украинской ассоциации футбола рассматривают 8 стадионов.
Принять товарищеские матчи могут стадион "Авангард" в Ужгороде и "Ворскла" им. Бутовского в Полтаве. Ужгородский стадион принимал первый в истории матч сборной Украины в 1992 году. В Полтаве матче сборной еще не проводились.
Остальные стадионы, которые рассматривают: "Олимпийский" (Киев), "Металлист" (Харьков), "Черноморец" (Одесса), "Арена-Львов" (Львов), "Арена-Днепр" (Днепр) и "Славутич-Арена" (Запорожье).
- 22 апреля товарищеский матч между молодежными сборными Италии и Украины отменен из-за пандемии коронавируса.
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