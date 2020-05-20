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Espreso.tvСпортСборная Украины может впервые провести матч в Полтаве

Сборная Украины может впервые провести матч в Полтаве


фото: Getty Images
Исполком УАФ рассматривать возможность проведения матча сборной Украины в Полтаве

Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, матч состоится в период с 2020-го по 2022-й год, в Украинской ассоциации футбола рассматривают 8 стадионов.

Принять товарищеские матчи могут стадион "Авангард" в Ужгороде и "Ворскла" им. Бутовского в Полтаве. Ужгородский стадион принимал первый в истории матч сборной Украины в 1992 году. В Полтаве матче сборной еще не проводились.

Остальные стадионы, которые рассматривают: "Олимпийский" (Киев), "Металлист" (Харьков), "Черноморец" (Одесса), "Арена-Львов" (Львов), "Арена-Днепр" (Днепр) и "Славутич-Арена" (Запорожье).

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