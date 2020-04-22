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Espreso.tvСпортТоварищеский матч между сборными Украины и Италии отменен

Товарищеский матч между сборными Украины и Италии отменен


фото: uaf.ua
Товарищеский матч между молодежными сборными Италии и Украины отменен из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Встреча должна была состояться 3 июня в Италии. Сегодня в УАФ официально сообщили о том, что поединок отменен из-за пандемии коронавируса.

Следующий сбор сборной Украины U21 запланирован на 31 августа. 4 и 8 сентября команда Руслана Ротаня проведет матчи отбора на Евро-2021 против Дании и Финляндии соответственно.

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