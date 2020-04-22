Товарищеский матч между сборными Украины и Италии отменен

22 апреля, 2020, 19:19

Товарищеский матч между молодежными сборными Италии и Украины отменен из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Встреча должна была состояться 3 июня в Италии. Сегодня в УАФ официально сообщили о том, что поединок отменен из-за пандемии коронавируса.

Следующий сбор сборной Украины U21 запланирован на 31 августа. 4 и 8 сентября команда Руслана Ротаня проведет матчи отбора на Евро-2021 против Дании и Финляндии соответственно.

В ноябре 2019-го года молодежная сборная Украины U21 уступила в матче отбора Евро-2021 сборной Дании со счетом 3:2.