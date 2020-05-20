Российский "Зенит" хочет прогнать Тимощука
20 мая, 2020, 18:18
Украинский тренер питерского "Зенита" Анатолий Тимощук может покинуть питерский клуб по окончании сезона
Об этом сообщает Metaratings.ru.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не хочет, чтобы 41-летний украинец оставался в его тренерском штабе.
По информации источника, питерский клуб доволен работой Тимощука и "Зенит" предложил новый контракт украинцу, однако именно Семак не хочет видеть в своей команде тренера.
Экс-капитан сборной Украины по футболу работает в России с 2017-го года.
- 26 марта Анатолий Тимощук поделился фотографией, где он в маске и перчатках соблюдает карантин.
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