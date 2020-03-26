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Espreso.tvСпортТимощук показал, как соблюдает карантин в России

Тимощук показал, как соблюдает карантин в России


фото: Getty Images
Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук поделился фотографией, где он в маске и перчатках придерживается карантина

Фото Тимощук опубликовал в Instagram.

"Соблюдаем карантин. Соблюдаем карантин", - написал Тимощук под фото с Санкт-Петербурга.

Экс-капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук сейчас работает помощником главного тренера питерского "Зенита".

По последним данным в России более 800 инфицированных коронавирусом, из них 3 погибших.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сообщение, распространенный Anatoliy Tymoshchuk (@ power4timo)

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