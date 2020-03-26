Тимощук показал, как соблюдает карантин в России
26 марта, 2020, 20:35
Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук поделился фотографией, где он в маске и перчатках придерживается карантина
Фото Тимощук опубликовал в Instagram.
"Соблюдаем карантин. Соблюдаем карантин", - написал Тимощук под фото с Санкт-Петербурга.
Экс-капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук сейчас работает помощником главного тренера питерского "Зенита".
По последним данным в России более 800 инфицированных коронавирусом, из них 3 погибших.
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