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Espreso.tvОбществоМинздрав планирует продлить карантин до 22 июня

Минздрав планирует продлить карантин до 22 июня

Главный санитарный врач заявил, что до 22 июня карантин будут продолжать со смягчением мер

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы отслеживаем динамику в Польше - наиболее похож на нас сценарий, мы похожи по количеству тестирований. Поэтому на плато мы будем находиться. Но мы не можем учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Поэтому вопрос в том, что мы говорим, что мы до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации", - отметил главный санврач.

Ляшко также отметил, что в случае резкого снижения количества новых случаев заражения карантин может быть отменен и преждевременно. После 22 мая правительство планирует ввести режим адаптивного карантина.

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