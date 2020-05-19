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Espreso.tvОбществоРоссия завезла новую партию оружия на Донбасс, - разведка

Россия завезла новую партию оружия на Донбасс, - разведка


фото: reuters
На прошлой неделе командование Вооруженных сил РФ перебросило оккупационным подразделениям боеприпасы и военную технику, среди которой больше десяти танков

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"На прошлой неделе с территории России через неконтролируемые Украины участка границы к оккупационным подразделениям доставлено три вагона с боеприпасами, в т.ч. для вооружения запрещенных калибров, более десяти танков, из них три новых, остальные после ремонта, восемь боевых бронированных машин и до тридцати автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов ", - говорится в сообщении.

Оккупанты пытаются оправдать поставки оружия в ОРДЛО якобы "угрозой наступления" подразделений Объединенных сил в конце мая.

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