Россия завезла новую партию оружия на Донбасс, - разведка

19 мая, 2020, 16:03

На прошлой неделе командование Вооруженных сил РФ перебросило оккупационным подразделениям боеприпасы и военную технику, среди которой больше десяти танков

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"На прошлой неделе с территории России через неконтролируемые Украины участка границы к оккупационным подразделениям доставлено три вагона с боеприпасами, в т.ч. для вооружения запрещенных калибров, более десяти танков, из них три новых, остальные после ремонта, восемь боевых бронированных машин и до тридцати автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов ", - говорится в сообщении.

Оккупанты пытаются оправдать поставки оружия в ОРДЛО якобы "угрозой наступления" подразделений Объединенных сил в конце мая.