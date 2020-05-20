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Espreso.tvОбществоКоличество умерших от коронавируса в Великобритании превысило 35 тысяч

Количество умерших от коронавируса в Великобритании превысило 35 тысяч


фото: reuters
В Британии количество умерших от коронавируса по состоянию на 20 мая составляет 35 341 человек

Об этом свидетельствуют данные Worldometer .

В частности, возросло число погибших в сутки: сегодня зарегистрировали 545 новых смертей, тогда как 17 и 18 мая было зафиксировано 170 и 160 летальных случаев соответственно.

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Всего в Великобритании зарегистрировано 248 818 случаев коронавируса, из них 2412 - сегодня.

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