Количество умерших от коронавируса в Великобритании превысило 35 тысяч

20 мая, 2020, 14:22

В Британии количество умерших от коронавируса по состоянию на 20 мая составляет 35 341 человек

Об этом свидетельствуют данные Worldometer .

В частности, возросло число погибших в сутки: сегодня зарегистрировали 545 новых смертей, тогда как 17 и 18 мая было зафиксировано 170 и 160 летальных случаев соответственно.

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Всего в Великобритании зарегистрировано 248 818 случаев коронавируса, из них 2412 - сегодня.