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Espreso.tvОбществоВ Британии из-за коронакризиса резко выросла безработица

В Британии из-за коронакризиса резко выросла безработица


фото: reuters
В Великобритании в связи с введенным из-за коронавируса карантином и кризисом, возникшим из-за этого, резко выросла безработица

Об этом сообщает BBC .

"Число людей, которые просят помочь по безработице в Великобритании, выросло за апрель до 2,1 млн человек (5,8%). То есть в течение прошлого месяца число новых безработных увеличилось аж на 856 500", - говорится в сообщении.

За три месяца 2020 года уровень безработицы составил 3,9%, на 0,1% больше, чем год назад, и на столько же больше, чем в предыдущем квартале.

К началу карантина в связи с эпидемией, уровень занятости в стране был рекордно высоким - 76,6%.

Как сообщалось, в Великобритании в первом квартале 2020 года зафиксировали самое глубокое падение экономики со времени финансового кризиса 2008 года.

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