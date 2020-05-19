В Британии из-за коронакризиса резко выросла безработица
Об этом сообщает BBC .
"Число людей, которые просят помочь по безработице в Великобритании, выросло за апрель до 2,1 млн человек (5,8%). То есть в течение прошлого месяца число новых безработных увеличилось аж на 856 500", - говорится в сообщении.
За три месяца 2020 года уровень безработицы составил 3,9%, на 0,1% больше, чем год назад, и на столько же больше, чем в предыдущем квартале.
К началу карантина в связи с эпидемией, уровень занятости в стране был рекордно высоким - 76,6%.
Как сообщалось, в Великобритании в первом квартале 2020 года зафиксировали самое глубокое падение экономики со времени финансового кризиса 2008 года.
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