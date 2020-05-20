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Espreso.tvОбществоКоличество случаев коронавируса в мире превысило 5 млн

Количество случаев коронавируса в мире превысило 5 млн


фото: reuters
Количество больных коронавирусом COVID-19 в мире уже составляет 5 003 500 человек, из них - 1 971 709 человек выздоровели, 325 223 - умерли

Об этом сообщается на сайте Worldometer.

Согласно их данным, в мире COVID-19 уже заболело 5 003 500 человек, из которых - 1 971 709 человек выздоровели, 325 223 - умерли. В серьезном или критическом состоянии находятся 45,4 тыс.человек или 2% от всех больных в мире. Коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.

Наибольшее количество больных COVID-19 в США (1 571 018 и +435 за сегодня). Количество умерших составляет 93 542 человека, выздоровели - 361 227 человек.

На втором месте Россия - 308 705 больных (почти 3 тыс. смертей и 85,3 тыс. выздоровели). На третьем месте оказалась Испания - 278 803 больных (27,7 тыс. смертей и 196 958 человек выздоровели).

По состоянию на 20 мая в Украине лабораторно подтверждены 19 230 случаев COVID-19. За сутки - 354 новых случая. Всего в Украине выздоровели 5 955 человек, а количество летальных случаев достигло 564.

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