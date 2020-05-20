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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Динамо" заинтересовал испанскую "Севилью"

Экс-игрок "Динамо" заинтересовал испанскую "Севилью"


фото: Getty Images
Полузащитник турецкого "Галатасарая" Юнес Беланда близок к трансферу в испанскую "Севилью"

Об этом сообщает El Desmarque.

По информации источника, испанский клуб заинтересован в усилении полузащиты, а "Галатасарай" намерен продать игрока.

30-летний Беланда покинул "Динамо" летом 2017 года, после чего перебрался в Турцию.

В текущем сезоне марокканский хавбек провел 25 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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