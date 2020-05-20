Экс-игрок "Динамо" заинтересовал испанскую "Севилью"
20 мая, 2020, 17:45
Полузащитник турецкого "Галатасарая" Юнес Беланда близок к трансферу в испанскую "Севилью"
Об этом сообщает El Desmarque.
По информации источника, испанский клуб заинтересован в усилении полузащиты, а "Галатасарай" намерен продать игрока.
30-летний Беланда покинул "Динамо" летом 2017 года, после чего перебрался в Турцию.
В текущем сезоне марокканский хавбек провел 25 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.
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В августе 2019-го гол бывшего полузащитника "Динамо" Беланда стал для "Галатасарая" победным в матче за Суперкубок Турции.
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