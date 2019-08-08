Гол экс-футболиста "Динамо" принес "Галатасарю" Суперкубок Турции

8 августа, 2019, 15:39

Гол бывшего полузащитника "Динамо" Юнеса Беланда стал для "Галатасарая" победным в матче за Суперкубок Турции

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В игре за Суперкубок Турции против "Акхисар" марокканский хавбек забил за "Галатасарай" на 39-й минуте. В итоге его гол стал единственным в матче.

29-летний Беланда выступал за "Динамо" с 2013 до 2017 года. Уже третий сезон марокканец играет за стамбульский клуб.

За "Акхисар" ранее выступал украинский форвард Евгений Селезнев.

Tanıdığım bir çok kadından güzelsin #belhanda pic.twitter.com/09N7JcID75 - J e J e (@Life_of_jeje) August 7, 2019