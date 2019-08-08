Гол экс-футболиста "Динамо" принес "Галатасарю" Суперкубок Турции
8 августа, 2019, 15:39
Гол бывшего полузащитника "Динамо" Юнеса Беланда стал для "Галатасарая" победным в матче за Суперкубок Турции
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В игре за Суперкубок Турции против "Акхисар" марокканский хавбек забил за "Галатасарай" на 39-й минуте. В итоге его гол стал единственным в матче.
29-летний Беланда выступал за "Динамо" с 2013 до 2017 года. Уже третий сезон марокканец играет за стамбульский клуб.
За "Акхисар" ранее выступал украинский форвард Евгений Селезнев.
Tanıdığım bir çok kadından güzelsin #belhanda pic.twitter.com/09N7JcID75- J e J e (@Life_of_jeje) August 7, 2019
- 6 августа украинский футболист Евгений Слезньов признался, что готов оставить испанскую "Малагу" и перейти в турецкий чемпионат.
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